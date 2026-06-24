Genoa, anticipi e posticipi: l'esordio a Marassi col Napoli sabato 22 agosto alle 20,45
di m.m.
La Lega calcio di serie A ha reso noti anticipi e posticipi delle prime cinque giornate di campionato, che sarà inaugurato da Inter-Monza sabato 22 agosto alle ore 18,30.
Per quanto riguarda le partite del Genoa, ecco il calendario:
Genoa-Napoli sabato 22 agosto ore 20,45
Lazio-Genoa domenica 30 agosto ore 20,45
Genoa-Como venerdì 4 settembre ore 20,45
Genoa-Frosinone sabato 12 settembre ore 15
Parma-Genoa domenica 20 settembre ore 15
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Tags:genoa anticipi e posticipi
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