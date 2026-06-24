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Genoa, anticipi e posticipi: l'esordio a Marassi col Napoli sabato 22 agosto alle 20,45

di m.m.

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Genoa, anticipi e posticipi: l'esordio a Marassi col Napoli sabato 22 agosto alle 20,45
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La Lega calcio di serie A ha reso noti anticipi e posticipi delle prime cinque giornate di campionato, che sarà inaugurato da Inter-Monza sabato 22 agosto alle ore 18,30.

Per quanto riguarda le partite del Genoa, ecco il calendario:

Genoa-Napoli sabato 22 agosto ore 20,45

Lazio-Genoa domenica 30 agosto ore 20,45

Genoa-Como venerdì 4 settembre ore 20,45

Genoa-Frosinone sabato 12 settembre ore 15

Parma-Genoa domenica 20 settembre ore 15

 

 

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