Genoa, adesso il nuovo logo è ufficiale

di Marco Innocenti

E' stato svelato intorno alla mezzanotte, con la sua coda rivolta verso l'alto

Il cambiamento passa anche dal look e così, in casa Genoa, ecco arrivare il momento del nuovo logo, ufficializzato allo scoccare della mezzanotte. Nel corso della giornata di ieri, erano arrivati alcuni indizi, qualche anticipazione via social ma nulla più. A mezzanotte, invece, ecco comparire la nuova grafica, con un grifone rinnovato nell'aspetto e con la coda rivolta all'insù.