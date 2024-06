Genoa, ad Blazquez a Telenord: "Nessun cambio di proprietà, 777 Partners punta sul Grifone senza vendere nulla"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Intervenuto in studio a Telenord per la puntata settimanale di We Are Genoa, l'amministratore delegato del Genoa Andres Blazquez ha fatto chiarezza sulle voci di passaggio di proprietà tra la holding 777 Partners e la società assicurativa A-Cap "La proprietà 777 Partners punta sul Genoa senza vendere nulla. Parlo tutti i giorni con la società e il suo ceo Dransfield e non c’è nessun cambio, altrimenti me lo avrebbero detto. Quanto uscito oggi sulla stampa non ha nulla a che vedere con il Genoa, sono sicuro al 100% che non è cambiata la proprietà".



"Il mio compito – spiega Blazquez – è che il Genoa faccia bene e raggiunga i suoi obiettivi. Il resto è speculazione. A-Cap è un gruppo di grandi dimensioni, sono già venuti a Genova e farebbero tutto il possibile per tenere 777 Football Group, e tenerlo bene. Il nostro gruppo ha fatto bene con le varie squadre nel mondo. Abbiamo avuto problemi solo con il Vasco da Gama".