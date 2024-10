Genoa, 777 Partners è al collasso: in vendita anche aerei e barche

La holding americana 777 Partners proprietaria del Genoa versa in una situazione finanziaria pesantissima, come riporta il sito norvegese Josimar che da tempo racconta le disavventure degli statunitensi che avrebbero messo in vendita anche aerei e barche: uno yacht di lusso Azimut da 67 piedi valutato quasi 2 milioni di dollari e un jet privato motorizzato Rolls Royce per 13 passeggeri e dal valore di circa 20 milioni di dollari. “777 Partners è crollata - scrive Josemar - lasciando sette club di calcio in una posizione finanziaria disperata. Con debiti insormontabili, qualcuno riuscirà ad acquisire uno di questi club?” Il più vicino semprerebbe la Red Star di Parigi sostengono i norvegesi. Nei giorni scorsi il ceo del Genoa Blazquez aveva confermato le difficoltà di 777 Partners tanto da aggiungere che il Grifone sarebbe in vendita.



“777 Partners - aggiunge Josimar - è ora nelle mani dei liquidatori B Riley, con i soci amministratori Pasko e Josh Wander costretti a dimettersi da direttori a maggio. Da allora, un vortice finanziario ha travolto l’azienda di Miami, con i creditori in lotta per ciò che rimane e con acquirenti cercati per le quote possedute o detenute in sette diversi club di calcio”

Ecco l'articolo completo, tradotto in italiano, dal sito Josimarfootball.com:

777 Partners è crollata, lasciando sette club di calcio in una posizione finanziaria disperata. Con debiti insormontabili, qualcuno riuscirà ad acquisire uno di questi club?

Di Paul Brown e Philippe Auclair

In vendita: un lussuoso yacht Azimut di 67 piedi, ormeggiato a Miami, chiamato 777, con quattro cabine, motoscafo e ponte solare, capace di raggiungere i 30 nodi. È tuo per 1,875 milioni di dollari statunitensi, precedentemente di proprietà del membro fondatore di 777 Partners, Steven Pasko, la cui famiglia postava regolarmente foto dell’imbarcazione su Instagram fino a quando i loro account non sono diventati privati. Come riportato in precedenza da Josimar, 777 Partners è ora nelle mani dei liquidatori B Riley, con i soci amministratori Pasko e Josh Wander costretti a dimettersi da direttori a maggio. Da allora, un vortice finanziario ha travolto l’azienda di Miami, con i creditori in lotta per ciò che rimane e con acquirenti cercati per le quote possedute o detenute in sette diversi club di calcio.

Inoltre, Josimar ha appreso che anche il jet privato Bombardier Global 6000, utilizzato dai dirigenti di 777 Partners per viaggiare in tutto il mondo fino a quando non è stato fermato per diversi mesi l’anno scorso, è in vendita. Valutato circa 20 milioni di dollari, è dotato di motori Rolls Royce, interni lussuosi e può ospitare fino a 13 passeggeri. Ex dipendenti hanno riferito a Josimar che questo era l’aereo personale di Wander. Ma sebbene nominalmente di proprietà di una società chiamata Triplet Global LLC, una sussidiaria di 777 Partners, non è chiaro chi ne sia il proprietario finale, o dove finirebbero i proventi di una vendita, dato che esiste più di un pegno (*) sull’aereo. Il creditore che sembra avere la priorità è Hudson Cove Capital Management, uno dei tanti creditori di 777 Partners che cercano di recuperare i loro soldi dopo una serie di contrattempi che hanno spinto l’azienda sull’orlo della bancarotta.

Negli ultimi mesi, 777 Partners è stata sfrattata dai suoi uffici sia a Miami che a Newport Beach per affitti non pagati, un tribunale del Regno Unito ha ordinato la liquidazione della sua filiale londinese, e ha perso il controllo della sua squadra di basket, i London Lions, che hanno evitato per poco la chiusura totale. Inoltre, 777 Asset Management, di cui Pasko è direttore, ha nominato un liquidatore volontario nel Regno Unito. Un’altra sussidiaria di 777, EFOA, ha dichiarato fallimento negli Stati Uniti, e la compagnia aerea low-cost Bonza di 777 è in liquidazione in Australia. Pasko era anche direttore di Bonza, e un rapporto legale pubblicato il 2 ottobre dai liquidatori Hall Chadwick afferma che uno o più dei quattro direttori della compagnia “potrebbero aver violato i propri obblighi” consentendo all’azienda di operare in stato di insolvenza e “potrebbero essere responsabili dei debiti contratti”. Le richieste “riguardanti le pretese derivanti dal commercio in stato di insolvenza” sono state emesse a tutti e quattro i direttori della compagnia, tra cui il capo dell’aviazione di 777, Adam Weiss, a luglio. Alla data del rapporto, Hall Chadwick non aveva ancora ricevuto risposte sostanziali.

A tutti gli effetti, il gruppo di proprietà multi-club attraverso il quale 777 Partners deteneva partecipazioni in Standard de Liège, Genoa CFC, Red Star FC, Hertha Berlino, Siviglia, Vasco da Gama e Melbourne Victory ha cessato di esistere come entità operativa. Il controllo di tutti questi club è stato preso dalla società di investimento newyorkese A-CAP, principale sostenitore di 777 Partners, che ha incaricato la banca d’investimento Moelis & Co di valutare la possibilità di vendere ciascuno di questi club. Questo avviene solo un anno dopo che Wander aveva dichiarato al Financial Times: “C’è qualcuno al mondo che è stato più serio nell’acquistare club di calcio nella storia di Josh Wander?”

46 percento

Nemmeno i club sono esenti da questo contagio. A-CAP, il cui proprietario Kenneth King sedeva nel comitato direttivo di 777 Partners, ha un’esposizione verso l’azienda di Miami di oltre 2 miliardi di dollari e sta lottando per la sua stessa sopravvivenza. Josimar può rivelare che A-CAP ha contratto un prestito di 40 milioni di dollari a maggio per finanziare gli asset calcistici sottratti a 777 Partners. Il prestito è stato concesso dal “distressed shop” (una compagnia specializzata nella gestione di asset in difficoltà) di Todd Boehly, co-proprietario del Chelsea, GD Luma, a un tasso di interesse punitivo del 46 percento. Una fonte vicina alla transazione ha dichiarato a Josimar che questo prestito era un’operazione “puramente commerciale e a breve termine”, che Boehly “non era direttamente coinvolto” e che non aveva “alcuna intenzione di acquisire personalmente asset calcistici legati ad A-CAP.” (tratto da Josimarfootball.com).

Di seguito i punti essenziali della crisi di 777 Partners:

•777 Partners in crisi: La società di investimento 777 Partners è in liquidazione e i suoi fondatori sono stati costretti a dimettersi.

•Vendita di asset: Yacht, jet privato e altre proprietà dell’azienda sono in vendita per saldare i debiti, ma molti beni sono gravati da ipoteche multiple.

•Debiti elevati: L’azienda ha un debito significativo con vari creditori, tra cui Hudson Cove Capital Management.

•Club calcistici coinvolti: 777 Partners possiede partecipazioni in sette club di calcio (Standard de Liège, Genoa, Hertha Berlino, Vasco da Gama, ecc.) che ora sono sotto il controllo di A-CAP, un’altra società di investimento.

•Tentativi di vendita dei club: A-CAP ha incaricato Moelis & Co di vendere i club per recuperare fondi.

•Problemi finanziari per A-CAP: A-CAP, esposta per oltre 2 miliardi di dollari verso 777 Partners, ha ottenuto un prestito a breve termine con un interesse molto alto del 46% da GD Luma per finanziare le attività calcistiche.