GdF-Dogane, maxi sequestro di cocaina al porto di Vado Ligure: oltre 3 quintali nascosti in un carico di tronchi

Oltre 300 chilogrammi di cocaina purissima sono stati sequestrati nel porto di Vado Ligure nel corso di un'operazione congiunta della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L'intervento è stato condotto dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona, con il supporto del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova e dei funzionari del reparto Antifrode dell'Agenzia delle Dogane di Savona.

La droga era nascosta all'interno di un container proveniente da uno dei principali porti della Colombia, occultata in un carico di tronchi di platano. Durante i controlli sono stati rinvenuti 300 panetti contenenti complessivamente circa 340 chilogrammi di cocaina.

Secondo le stime degli investigatori, lo stupefacente, se immesso sul mercato illecito, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali circa 120 milioni di euro al dettaglio.

Il sequestro si inserisce nell'ambito dell'attività di contrasto al traffico internazionale di droga condotta nei principali scali portuali italiani, con particolare attenzione ai container provenienti dalle aree considerate ad alto rischio per l'importazione di sostanze stupefacenti.

Dichiarazione senatore Gianni Berrino (FdI) - "Un plauso alle donne ed agli uomini del Comando provinciale della Guardia di finanza di Savona, del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Genova e dei funzionari del Reparto Antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Savona per aver sequestrato oltre 340 chilogrammi di cocaina purissima nel porto di Vado Ligure, in provincia di Savona. L'operazione condotta ha portato ad un maxi-sequestro che, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali circa 120 milioni di euro. Questo brillante risultato rappresenta una vittoria dello Stato e della legalità. L'operazione dimostra, ancora una volta, la grandissima capacità operativa, la dedizione assoluta e l'altissimo livello di professionalità delle nostre Forze dell'Ordine e dell'apparato investigativo". Così il senatore ligure di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, capogruppo FdI in Commissione Giustizia a Palazzo Madama.

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