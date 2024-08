Frosinone-Sampdoria (live): secondo tempo 1-1. Venuti risponde ad Ambrosino

La Sampdoria esordisce nel campionato di serie B 2024-2024 allo "Stirpe" contro il retrocesso Frosinone. Pirlo, rispetto alla Coppa Italia con il Como, schiera dal primo minuto Gennaro Tutino al posto dell'acciaccato Fabio Borini.

Ecco le formazioni ufficiali:

Frosinone (3-4-2-1): Cerofolini; Bracaglia, Monterisi, Marchizza; Oyono J, Gelli, Darboe, Oyono A; Ghedjemis, Ambrosino; Cuni.

Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Bereszynski, Romagnoli, Vulikic; Venuti, Yepes, Bellemo, Ioannou; Akinsanmiro, Tutino; Coda

LA CRONACA - Subito errore di Yepes in uscita, Darboe non ne approfitta anche per l'ottimo intervento di Ghidotti, che poi si ripete su Ambrosino in uscita. La replica è affidata a Tutino, servito da Bellemo, ma l'attaccante non trova la porta. Al quarto d'ora Tutino si ripete, ottima la risposta di Cerofolini tra i pali.

Al 27' ammonito Monterisi per fallo su Tutino. Tre minuti dopo ammonito anche Romagnoli per gioco pericoloso. Al 37' ancora Ghidotti sbarra con efficacia la strada agli avversari. Ghedjemis va vicino alla rete con un diagonale che esce di poco, sorpresi i centrali blucerchiati.

Al 44' Frosinone in vantaggio su un pasticcio difensivo della Sampdoria: uscita a vuoto di Ghidotti, messo fuori tempo anche da un tocco di Romagnoli, tocco devisivo di Ambrosino. In pieno recupero Cerofolini salva su Tutino, a tu per tu col portiere del Frosinone sul lancio preciso di Ioannou.

La prima frazione si chiude con i padroni di casa avanti per 1-0.

La Sampdoria pareggia al 13' della ripresa, assist involontario di Darboe e gol di Venuti che fredda Cerofolini da attaccante puro.