Franco Ordine: "Ferrero capisca una volta per tutte che non può restare alla Sampdoria a dispetto del suo popolo"

"Ferrero deve capire una volta per tutte che non può restare in sella alla società a dispetto del popolo sampdoriano. Non può, non può, non può proprio. Quanto accaduto a Napoli, dove per il caro biglietti è stato contestato un presidente come De Laurentiis che ha risanato il club e sta riportando la squadra a vincere lo scudetto", deve far riflettere sul fatto che il calcio non esiste senza la passione della gente".

Lo ha detto nella rubrica "Un po' d'Ordine", trasmessa all'interno de Il Derby del Lunedì" in onda su Telenord, il noto giornalista ed opinionista Franco Ordine.