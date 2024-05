Firenze: effettuata la prova tecnica della tramvia da piazza San Marco

Si è svolto sabato mattina il viaggio tecnico della tramvia sul tracciato della variante al centro storico (VACS). Presenti il sindaco, l’assessore alla mobilità, dirigenti e tecnici del Comune. Questo test fa seguito alla prima prova di fine aprile sul tratto Unità Italiana-fermata Parterre in piazza della Libertà.

Il tram è partito da piazza San Marco, proseguendo in via Cavour, piazza della Libertà, viale Lavagnini. Qui, alla fermata Lavagnini-Fortezza si è tenuta la cerimonia di intitolazione a Giuseppe ‘Beppe’ Matulli, ex vicesindaco e ‘padre’ del progetto del tramvia.

Al termine della cerimonia il tram è ripartito proseguendo verso San Donato dove è stata effettuata una visita all’ex centrale termica Fiat di Novoli.Sempre stamani sono stati visitati in anteprima gli spazi dell’ex Centrale Fiat di Novoli dopo i lavori di riqualificazione. Lo stabilimento venne realizzato alla fine degli anni ‘30 nell’ambito di un piano industriale di sviluppo aeronautico, influenzato anche dal corso della Seconda guerra mondiale. L’insieme dello stabilimento fu progettato dall’ingegnere torinese Vittorio Bonadé Bottino e realizzato tra il 1938 ed il 1939. L’edificio della centrale era destinato a contenere le due caldaie per la produzione di vapore e quindi energia elettrica, alimentate dalla lignite contenuta in un edificio attiguo denominato ‘carbonile’.

Riconvertito ad altre attività produttive, il sito è stato attivo fino agli anni Novanta e poi dismesso. Adesso, dopo tre anni di cantieri, si appresta a diventare un nuovo polo culturale della città con una grande terrazza panoramica su Firenze.

Il restauro ha mantenuto la sala caldaie al primo piano come testimonianza di archeologia industriale, con le caldaie a lignite, conservate e complete dei residui impiantistici originali. Al quarto piano sarà fruibile l’ampia terrazza con una protezione in vetro con vista sulla città. In totale l’edificio ha una superficie di quasi 1800 metri quadrati.