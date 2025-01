Fincantieri vara “Four Seasons I”: un nuovo standard per il lusso in mare

È stata varata ad Ancona “Four Seasons I”, la prima nave extralusso realizzata per Four Seasons Yachts. Con 207 metri di lunghezza e 95 suite di design, la nave promette di ridefinire il lusso in mare grazie a tecnologie sostenibili e comfort straordinari, come riporta Ferpress.

Cerimonia ad Ancona – Il varo si è svolto presso lo stabilimento Fincantieri di Ancona, alla presenza di figure di spicco come Biagio Mazzotta, Presidente di Fincantieri, e Nadim Ashi, Executive Chairman di Four Seasons Yachts. La consegna è prevista per la fine del 2025, con il debutto in mare fissato per gennaio 2026.

Caratteristiche esclusive – La “Four Seasons I” rappresenterà un nuovo punto di riferimento per il settore nautico. Con una stazza lorda di 34.000 tonnellate, la nave ospiterà 95 suite dotate di terrazze private e design personalizzato. La Funnel Suite, l’alloggio più esclusivo, offre uno spazio di 457 metri quadri, un record per il settore.

Tecnologia sostenibile – L’imbarcazione utilizzerà tecnologie avanzate per la protezione ambientale, ponendo attenzione alla sostenibilità senza rinunciare al comfort e all’eleganza. L’obiettivo è creare un’esperienza immersiva che avvicini gli ospiti al mare e all’ambiente circostante.

Partnership internazionale – Questo progetto rafforza la collaborazione tra Fincantieri e Marc-Henry Cruise Holdings LTD, joint owner di Four Seasons Yachts. “Four Seasons I rappresenta il nostro impegno per un nuovo standard di eccellenza”, ha dichiarato Nadim Ashi.

Conclusioni – Il varo di “Four Seasons I” segna un passo significativo per Fincantieri, consolidando la sua posizione di leader nella costruzione di imbarcazioni di lusso su scala globale.

