Fincantieri ha firmato un finanziamento per una nuova nave da crociera a bassa emissione di carbonio

Fincantieri ha sottoscritto un construction loan “green” per un importo massimo di 415 milioni di euro con Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) e Cassa Depositi e Prestiti (CDP), i cui proventi saranno destinati a coprire le esigenze finanziarie legate alla costruzione della Mein Schiff Relax, la prima di due navi da crociera classe inTUItion di nuova concezione dual-fuel (Liquid Natural Gas – LNG e Marine Gas Oil - MGO) che Fincantieri sta realizzando per TUI Cruises, joint venture tra i gruppi TUI AG e Royal Caribbean Cruises. Si tratta della prima operazione in pool di questo tipo per il Gruppo.

Il finanziamento è definito “green” dato che è stata valutata l’ammissibilità del progetto di costruzione sottostante in relazione all’obiettivo di mitigazione del cambiamento climatico dettato dalla Tassonomia Europea. L’unità rientra infatti tra le “navi a basse emissioni di carbonio” e contribuisce in maniera sostanziale all’obiettivo di mitigazione del cambiamento climatico essendo (i) caratterizzata da un valore dell’indice EEDI inferiore del 10% rispetto ai requisiti EEDI applicabili ed (ii) essendo alimentata per mezzo di carburanti a zero emissioni dirette o provenienti da fonti rinnovabili.

Tale operazione rientra nel percorso tracciato dal Gruppo per la realizzazione di una nave da crociera ad emissioni nette zero.