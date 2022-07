Finale Ligure, donna di 72 anni muore per un malore sulla spiaggia libera del Castelletto

di Marco Innocenti

Originaria di Cirié nel torinese, la donna è stata subito soccorsa dal bagnino di uno stabilimento balneare vicino ma non c'è stato nulla da fare

Pochi passi verso il mare e poi si è accasciata, probabilmente per un malore improvviso. E' quanto accaduto stamane, intorno alle 9.30, sulla spiaggia libera del Castelletto a Finale Ligure. La donna, una 72enne originaria di Cirié nel torinese, secondo le prime ricostruzioni stava entrando in acqua ma sono ancora in corso le indagini della polizia locale per stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Fra i primi a soccorrerla, un bagnino di uno stabilimento balneare adiacente alla spiaggia libera ma ormai non c'era più nulla da fare. Sul posto, sono intervenuti, oltre alla Capitanerie di Porto, anche gli operatori della Croce Bianca di Finale e l'automedica del 118, che hanno però solo potuto constatare il decesso.