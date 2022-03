Fi-Pi-Li, in arrivo altri 700mila euro per la sistemazione della frana a Lastra a Signa

di Marco Innocenti

Quest'ultimo finanziamento si aggiunge agli oltre 4 milioni già stanziati dopo l'evento franoso del 12 gennaio

Un ulteriore finanziamento di 700mila euro da destinare alla Città metropolitana per concludere i lavori di sistemazione del dissesto sulla supestrada Firenze-Pisa-Livorno dopo l’evento franoso del 12 gennaio del 2021 che ha interessato il tratto nel Comune di Lastra a Signa all’altezza del km 10+500. Li ha appena stanziati la giunta di palazzo Strozzi Sacrati su proposta dell’assessore alle infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli. Il nuovo stanziamento va ad aggiungersi agli oltre 4 milioni già erogati dalla Regione sempre per l’evento franoso del 12 gennaio.

Soddisfatto il presidente Eugenio Giani: “Il nostro impegno per cercare di ridurre i disagi è massimo. Questo ulteriore stanziamento consente alla Città metropolitana di concludere gli interventi e quindi di migliorare la situazione dell’arteria stradale. La sicurezza sulle strade è un nostro impegno importante. Abbiamo infatti deliberato qualche giorno fa oltre 7milioni proprio da destinare alle strade regionali, esclusa la Fipili per i quali gli investimento sono a parte. E questo proprio per avere una rete stradale sicura per la Toscana”.

“Dopo un’interlocuzione fra noi e la Città metropolitana - ha spiegato l’assessore Baccelli - abbiamo deciso questo ulteriore finanziamento. La Città metropolitana infatti ci ha trasmesso l’aggiornamento del quadro economico come richiesto precisandoci le nuove necessità in base alla suddivisione in stralci dei progetti. Il nostro obiettivo - sottolinea Baccelli - è fare presto e bene in modo da ridurre al minimo i disagi per i cittadini, limitando i danni che le chiusure al traffico sempre comportano”.

Questo ulteriore finanziamento riguarda in particolare la fase 2 dei lavori I e quindi il rifacimento del muro di sottoscarpa, sulla sistemazione di via di Carcheri/via delle Fonti e la sistemazione idraulica di tutto il versante.

Nel dettaglio i finanziamento ricevuti sono stati finanziati in due stralci, il primo presentava un costo complessivo di euro 2.269.252,04, mentre il secondo di euro 1.915.202. Entrambe le trance di finanziamento sono state stanziate su capitoli dell’esercizio 2021 del bilancio regionale.

A queste risorse vanno aggiunti anche 330.000 euro erogati immediatamente dalla Regione per gli interventi di somma urgenza.