Ferrovie, Vado Ligure: nuovo raccordo per soppressione passaggio a livello

È stato aperto oggi al traffico veicolare il raccordo stradale tra via Sabazia e via Tecnomasio a Vado Ligure. L’opera rientra nel più ampio progetto di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per la soppressione del passaggio a livello di via Sabazia, che comporterà la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale per il collegamento di via Sabazia con Via Maestri del Lavoro. Questo intervento, finanziato anche con fondi PNRR, prevede un investimento complessivo di circa 13 milioni di euro.

Realizzato in linea con i tempi, il collegamento veicolare, a senso unico di marcia in direzione via Tecnomasio, si snoda per 115 metri e consente la ricucitura delle aree a ovest ed est della linea ferroviaria che collega la stazione di Vado Ligure alla Zona Industriale.

Il nuovo tracciato stradale inizia con un primo tratto a raso su via Sabazia, avanza sul ponte ferroviario esistente e prosegue a mezzacosta terminando su via Tecnomasio. Al momento verrà resa disponibile la percorrenza nel solo senso di marcia da Via Sabazia a Via Tecnomasio.

In fase di avvio anche la progettazione esecutiva per il secondo lotto del progetto ferroviario di adeguamento e potenziamento dell’impianto della zona industriale di Vado Ligure.

Il valore complessivo del progetto ferroviario (soppressione del passaggio a livello e adeguamento/potenziamento dell’impianto di Vado Ligure) è di circa 96 milioni di euro.