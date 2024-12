Ferrovie, Linea Ventimiglia-Cuneo chiusa un 'ora e mezza per furto rame

La linea ferroviaria Ventimiglia-Cuneo è stata interrotta per circa un'ora e mezza, all'alba a causa del furto di rame tra Airole, sul versante italiano della val Roya e frazione Bevera, a Ventimiglia. E' stato coinvolto il treno 22952 partito da Ventimiglia alle 7.50 con con circa novantadue minuti di ritardo. Sul posto sono subito intervenuti gli operai per l'integrazione del tratto di rame trafugato.

Nel frattempo, la polizia ferroviaria sta indagando per risalire ai colpevoli. Per la linea ferroviaria che collega la costa ligure di Ponente alla provincia di Cuneo, e in particolare, alle località sciistiche di Limone Piemonte, si tratta di un periodo sfortunato. Pochi giorni fa, la circolazione è stata interrotta per un guasto all'altezza di Airole, mentre l'11 novembre scorso il traffico è stato sospeso per uno sciopero da parte del personale delle ferrovie transalpine. Disagi per molti passeggeri che hanno il treno come unico mezzo di collegamento tra la costa e le Alpi, anche considerato il transito sulla statale 20 che non permette ancora di raggiungere il Piemonte.