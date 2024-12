Ferrovia chiusa, consumatori in campo per limitare i disagi. Truzzi a Tgn Today: "Ecco la nostra idea"

Dal 2 al 6 gennaio 2025 la linea ferroviaria tra Cogoleto e Sestri Ponente sarà chiusa per lavori indispensabili e attesi da molti anni per migliorare la tratta. Per affrontare i disagi previsti, le associazioni dei consumatori, in collaborazione con Regione Liguria, hanno attivato iniziative concrete per garantire un trasporto alternativo e ottimizzare il servizio per i passeggeri.

Trasporto alternativo – Trenitalia ha predisposto oltre 90 autobus sostitutivi per un totale di 950 corse che collegheranno Cogoleto, Sestri Ponente e le principali località delle due riviere, garantendo il trasporto anche tra Levante e Ponente. Furio Truzzi, presidente di Assoutenti Liguria, intervistato durante TGN Today, ha spiegato: “In casi come questo non serve protestare, se i lavori sono indispensabili l’obiettivo è ridurre al minimo il disagio.”

Un form per i passeggeri – Per ottimizzare il servizio, le associazioni dei consumatori hanno messo a disposizione un form online che consente ai passeggeri di comunicare le proprie esigenze specifiche. “Se Trenitalia sa che la maggioranza dei passeggeri desidera raggiungere Andora piuttosto che Bogliasco, può pianificare meglio il servizio”, ha aggiunto Truzzi. Il form è disponibile al link https://www.consumatoriliguria.it/programma-il-tuo-viaggio.

Coinvolgimento delle associazioni – Le associazioni dei consumatori hanno sottolineato l’importanza di collaborare con Trenitalia e Regione Liguria per limitare i disagi. “Questo approccio collaborativo consente di gestire in modo più efficace le necessità dei viaggiatori, evitando il caos”, ha commentato Truzzi.

I lavori previsti – Gli interventi riguarderanno la manutenzione straordinaria della rete ferroviaria, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità del servizio. La chiusura della tratta è stata programmata per un periodo di bassa affluenza, in modo da ridurre l’impatto sul traffico ferroviario.

Un periodo strategico – I giorni di interruzione, tra il 2 e il 6 gennaio, sono stati scelti per concentrare i lavori in un periodo festivo, quando il flusso dei pendolari è ridotto. Tuttavia, l’intervento coinvolgerà anche chi si sposta per le festività natalizie.

Come affrontare i disagi – Per limitare i disagi, i passeggeri sono invitati a utilizzare il servizio autobus sostitutivo o a pianificare il viaggio in anticipo compilando il form. “Chi non utilizza il treno tra il 2 e il 6 gennaio non avrà alcun disagio. Chi invece deve viaggiare, può contribuire a migliorare il servizio fornendo informazioni utili”, ha concluso Truzzi.

