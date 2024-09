Federtrasporti e Astre Italia uniscono le forze. Nasce mega-raggruppamento da 7.000 camion

Un protocollo d’intesa stilato tra i due principali raggruppamenti dell’autotrasporto e della logistica apre la strada ad una collaborazione finalizzata a generare risparmi di spesa tramite acquisti collettivi e azioni comuni.

Il primo passo operativo è la partecipazione delle due realtà attive in Italia e in Europa nella borsa noli Resta Srl, società nata sul modello della francese B2P, rivolta alle imprese del settore per la condivisione dei carichi.

Federtrasporti e Astre Italia uniscono le forze. I due principali raggruppamenti di aziende italiane del mondo dell’autotrasporto e della logistica si stringono ufficialmente la mano e iniziano una collaborazione strategica.

Le due realtà aggregate – che insieme esprimono 7.000 camion, 650 mila metri quadri di infrastrutture e un fatturato che supera i 1,1 miliardi di euro – hanno sottoscritto un protocollo di intesa per condividere un percorso articolato volto a creare massa critica per offrire servizi in linea con le richieste del mercato.

Un primo passo importante, già formalizzato, riguarda la partecipazione di Astre Italia e di Federtrasporti al capitale di Resta Srl, società neocostituita allo scopo di portare in Italia le attività della borsa noli B2P, creata in Francia nel 2010, con un approccio innovativo cucito su misura per i trasportatori, concepito direttamente da operatori del trasporto per condividere i carichi, assecondando le esigenze del mercato e fare massa critica in caso di picchi di domanda.

«Dopo decenni trascorsi a tutelare la dignità e l’operatività dei nostri associati, pensiamo sia giunto il tempo di fare un passo in avanti», ha commentato Claudio Villa, Presidente di Federtrasporti. «Attraverso le sinergie con un altro raggruppamento riteniamo di poter conquistare le opportunità e le ottimizzazioni che le grandi aziende riescono ad ottenere. È un prerequisito per conservare la nostra capacità competitiva».

«L’accordo con Federtrasporti – ha commentato Giuseppe Curcio, Presidente di Astre Italia – è importante per il settore dell’autotrasporto e della logistica italiana. Rappresenta il punto di partenza rispetto ad un percorso che certamente sarà non poco impegnativo ma che, come le dinamiche anche del nostro settore ci stanno insegnando, è diventato necessario. Una sinergia tra i due principali raggruppamenti di aziende del settore, con l’obiettivo di ottimizzare i servizi disponibili e sviluppare nuove opportunità di business dei trasporti e della logistica a respiro non solo domestico ma anche e soprattutto internazionale grazie all’apporto della Rete Europea Astre».

L’attuale congiuntura di mercato, segnata da una marcata concentrazione societaria, con un numero ristretto di grandi aziende che controllano parti crescenti della domanda di trasporto, rendono essenziale disporre di peso dimensionale per riuscire a conservare capacità competitiva. Da questo punto di vista Federtrasporti e Astre Italia danno origine a un mega-raggruppamento, in grado di conquistare un posto di primo piano nel comparto del trasporto e della logistica.

Tra le altre attività inserite nel protocollo di intesa, la gestione condivisa della sottoscrizione dei servizi assicurativi, della formazione del personale e degli acquisti di strumenti utili all’attività con l’obiettivo di ottimizzare i costi fino ad arrivare all’offerta comune dei servizi logistici nelle aree di specializzazione delle due realtà.