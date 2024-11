Famiglie italiane sotto pressione: rincari energetici e strategie per risparmiare sui costi delle bollette

La crescente preoccupazione degli italiani per l'aumento dei costi energetici spinge sempre più famiglie a cercare soluzioni per ridurre le spese. Un sondaggio di tado rivela che oltre l’80% degli italiani prevede bollette elevate per almeno tre anni. Tra le risposte al rincaro, emergono interesse per termostati intelligenti, pannelli solari e isolamento termico.

Escalation dei costi – Negli ultimi anni, il costo dell'energia è aumentato drasticamente, incidendo sul budget delle famiglie italiane e facendo crescere il costo della vita. Secondo un sondaggio condotto da tado tra aprile e giugno 2024, su 9.518 clienti di cui 1.628 in Italia, oltre l'80% degli italiani ritiene che i prezzi delle bollette resteranno alti per almeno tre anni. Tensioni geopolitiche e un aumento delle tariffe energetiche dal 2021 hanno reso i consumatori più consapevoli dei costi di riscaldamento.

Dati allarmanti – Nel solo ultimo trimestre, i costi dell'elettricità sono aumentati dell’8,8%, mentre quelli del gas sono cresciuti del 30%, portando molte famiglie a cercare alternative per mitigare il peso delle bollette. Christian Deilmann, CPO di tado, sottolinea: “La gestione dei consumi energetici è essenziale per contrastare l'aumento dei costi.”

Soluzioni al risparmio – Per rispondere a questa sfida, il 64% degli italiani intervistati ha manifestato l’intenzione di adottare misure di risparmio energetico. Tra le soluzioni preferite figurano l'installazione di pannelli solari, l'isolamento termico e l’uso di pompe di calore. I termostati intelligenti di tado, per esempio, permettono di gestire la temperatura della casa in modo preciso, con una riduzione stimata del 22% sui costi di riscaldamento e acqua calda.

Tecnologia avanzata – I dispositivi tado rappresentano una risposta concreta alla necessità di risparmio, grazie a funzionalità come la programmazione intelligente, il controllo di ogni stanza e la compatibilità con oltre il 95% delle abitazioni europee. L’ultima versione di termostato include sensori wireless e ottimizzatori per pompe di calore, offrendo una soluzione personalizzata e più sofisticata.

Consigli pratici – Per abbattere i costi energetici, alcune semplici abitudini possono fare la differenza. Temperatura adeguata – Mantenere la temperatura tra 18-21°C nelle stanze e 22°C nei bagni, abbassandola di notte o quando si è fuori casa. Termostati programmabili – Regolare automaticamente il riscaldamento tramite dispositivi come i termostati tado, che abbassano il riscaldamento quando la casa è vuota o rilevano finestre aperte. Sigillatura delle finestre – Assicurarsi che porte e finestre siano ben sigillate per evitare dispersioni. Isolamento – Migliorare l’isolamento di tetto, pareti e finestre riduce la perdita di calore, mentre ventilare brevemente le stanze mantiene l’aria fresca.

Ulteriori misure – Chiudere le porte delle stanze non riscaldate limita il passaggio di aria fredda; spurgare i radiatori migliora il trasferimento di calore; non coprire i radiatori con tende o mobili ne assicura l’efficienza; infine, sfruttare l’energia solare tenendo aperte le tende di giorno e chiudendole la notte aiuta a trattenere il calore.