Ex Sampdoria, Jesé contro Al Khelaifi: "Al PSG non voleva vedermi giocare, forse gli piaceva più mia moglie di me"

Jesé Rodríguez, classe 1993, ex promessa del calcio internazionale con trascorsi in Real Madrid e PSG, è stato una meteora nella Sampdoria della retrocessione: preso il 9 febbraio 2023 da svincolato, marcò 11 presenze e 1 solo gol a Lecce. Da giovane tuttavia è stato uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. In un'intervista rilasciata al noto youtuber Mowlihawk nel suo programma "Batmowli", l'attaccante spagnolo ha raccontato gli alti e bassi di una carriera segnata da infortuni, rapporti complicati con i club e personaggi di spicco come Cristiano Ronaldo, José Mourinho e Carlo Ancelotti. Ma soprattutto, ha aperto il cuore sulla sua disastrosa esperienza al Paris Saint-Germain, dove ha vissuto un periodo difficile che lo ha spinto a riflettere su quanto, talvolta, il calcio possa essere un ambiente tutt'altro che idilliaco.

Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, il suo debutto in prima squadra al fianco di star come Cristiano Ronaldo lo catapultò tra i grandi del calcio europeo. Tuttavia, la sua strada sarebbe stata segnata da un infortunio devastante al ginocchio, che ha cambiato radicalmente il corso della sua carriera. Parlando di quel periodo, Jesé ha rivelato che il grave problema al ginocchio fu il vero punto di rottura per lui: “Florentino Pérez mi fece curare dal miglior chirurgo in Germania, ma quando l’infezione si è presentata, ho capito che la mia carriera era a rischio. Mi sono sentito tradito dal mio corpo, e da lì è iniziata la discesa". Nonostante l'impegno per recuperare, le complicazioni fisiche hanno rallentato la sua ascesa, portandolo a un trasferimento in Ligue 1 al PSG, ma anche qui la situazione si rivelò problematica.

Nel club parigino, Jesé non ha vissuto certo un periodo felice. Sebbene il suo debutto fosse stato promettente, con un assist vincente in una delle prime partite, gli infortuni e un ambiente che non lo sosteneva lo portarono rapidamente ai margini. "Mi hanno trattato malissimo", ha dichiarato senza mezzi termini, raccontando di come il presidente Al-Khelaifi sembrasse poco interessato al suo talento, concentrandosi più sulla sua compagna, la modella e influencer Aurah Ruiz (a sinistra i due, foto dal profilo Instagram dello stesso Jesé), che sul calciatore. "Al Khelaifi? Il presidente non voleva nemmeno vedermi giocare. Non so se gli piaceva più mia moglie che me. Non mi hanno dato alcuna spiegazione", ha ironizzato.. Il rapporto con l'allenatore Unai Emery non fu migliore. Jesé ha rivelato di aver avuto un confronto diretto con il tecnico, lamentandosi di come fosse stato trattato e dicendo di sentirsi preso in giro. Dopo solo pochi mesi, gli fu comunicato che avrebbe dovuto trovare un'altra sistemazione.