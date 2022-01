Ex Sampdoria, Bazzani diventa vice di Mihajlovic al Bologna

di Edoardo Cozza

Dopo Foti, promosso secondo di Mourinho alla Roma, un altro giocatore dal passato blucerchiato diventa assistente di un tecnico di Serie A

Fabio Bazzani diventa viceallenatore di Sinisa Mihajlovic e lo affiancherà sulla panchina del Bologna: l'ex attaccante della Sampdoria (122 presenze e 34 reti in totale) sarà il secondo del tecnico serbo al posto dell'argentino Diego Gabriel Raimondi. L'esordio avverrà in occasione della sfida con l'Inter del prossimo 6 gennaio, alla ripresa del campionato dopo la sosta per le festività natalizie. Per Bazzani, già secondo di Cosmi ad Ascoli, Venezia e Perugia e allenatore in 'solitaria' di Mezzolara e Correggese in Serie D, una nuova avventura per dimostrare le proprie qualità da tecnico.

Nelle scorse ore un altro ex attaccante sampdoriano, Salvatore Foti, era diventato allenatore in seconda in Serie A: per lui la promozione al fianco di José Mourinho sulla panchina della Roma.