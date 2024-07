Ermini presidente gruppo Spinelli, Burlando attacca Sansa ("Pd estraneo alla nomina") e Orlando ("Scelte sbagliate hanno memoria lunga")

La nomina di David Ermini ai vertici del gruppo Spinelli arroventa il clima nel Pd. Tuttora nella direzione nazionale del partito, già commissario ligure dal 2015 al 2017 ma soprattutto vicepresidente del Csm (organo costituzionale di autogoverno dei giudici) dal 2018 al 2023, la figura del giurista fiorentino è al centro di un'aspra polemica nell'attuale opposizione.

Nella serata di ieri, sulla sua chat Vasta, l'ex ministro e presidente di Regione Claudio Burlando non le ha mandate a dire, né al candidato governatore in pectore Andrea Orlando, né all'ex candidato presidente Ferruccio Sansa. "Solo quel genio di Sansa poteva attribuire questa nomina al Pd, che in questa vicenda non c'entra nulla. Ma siccome non mi tengo lasciatemi fare una battutaccia su Sansa: Orlando ce l'ha messo e Orlando (prima ancora di arrivare) se lo cucca. In politica le scelte sbagliate hanno la memoria lunga" sono le parole di Burlando, riferite a quel che in mattinata sui social aveva scritto Sansa.

Queste le parole di Sansa: "Parliamo proprio di Ermini ex vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Di Ermini che era stato commissario del Pd ligure. E chissà che proprio in quell'occasione non si sia fatto apprezzare dagli Spinelli. Sono fatti interni al Pd, dirà qualcuno. Ma nel momento in cui proviamo a formare una coalizione noi abbiamo il diritto e il dovere di dire una cosa: questa non è e non sarà mai la politica per cui vogliamo batterci. - ha scritto il consigliere regionale, che ha duramente criticato la scelta di Ermini ribaltandola sui dem - Su questa strada non ci saremo. Se il Pd vuole dimostrare di volere il cambiamento deve farlo subito". Ieri Ermini ha respinto al mittente l'invito di Orlando a rinunciare all'incarico, l'impressione è che la vicenda sia solo agli inizi.