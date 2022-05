Entella, Gozzi e il regalo a Zeman: "Una nostra maglia col 75, come i suoi anni"

di Edoardo Cozza

Il presidente della squadra di Chiavari in vista del ritorno dei playoff in programma giovedì: "Pronti ad accogliere i tifosi del Foggia che arriveranno"

Una maglia dell'Entella con il suo nome e il numero 75 sarà regalata al tecnico del Foggia Zdenek Zeman giovedì al Comunale di Chiavari prima del match di ritorno dei play off per salire in serie B, dopo la vittoria dei pugliesi domenica per 1-0. Lo ha annunciato il presidente del club ligure Antonio Gozzi.

"Ci sarà il numero 75 come gli anni che compirà proprio quel giorno: un riconoscimento per un tecnico che ha scritto pagine importanti del nostro calcio, un gesto semplice ma sentito che testimonia il modo di vivere il calcio dell'Entella - ha detto Gozzi -. Lo stadio Comunale si sta velocemente riempiendo con centinaia di sostenitori rossoneri in arrivo dalla Puglia, ma anche da tutto il Nord Italia. A loro il mio caloroso benvenuto nella nostra bella Chiavari che mi auguro avranno occasione di visitare, magari nelle ore precedenti la gara, in un clima di distensione e cordialità come accaduto nella sfida di andata, anche grazie alla splendida accoglienza che ci ha riservato il club pugliese".