Enav, nel 2022 traffico aereo vicino a livelli pre pandemia

Il Consiglio di amministrazione di Enav spa, riunitosi oggi sotto la presidenza di Francesca Isgrò, ha approvato il progetto di Bilancio di esercizio 2022 e il Bilancio consolidato di Gruppo. Nonostante sia stato impattato da diversi fattori esogeni, quali la pandemia in specie nel primo trimestre, il conflitto russo-ucraino a partire dal mese di febbraio e l'aumento del tasso d'inflazione e dei tassi d'interesse nei mercati, il 2022 - sottolinea Enav - è stato caratterizzato da una forte ripresa del traffico aereo, che ha fatto registrare volumi quasi in linea con i livelli pre-pandemici, con picchi nei mesi di agosto ed ottobre superiori ai corrispondenti periodi del 2019. Tale incremento, intenso e costante in tutti i trimestri, ha permesso di chiudere il 2022 recuperando, in termini di unità di servizio, il 95,2% rispetto al 2019.

"Il 2022 - ha detto l'ad Paolo Simioni - è stato un anno decisivo per il mercato del trasporto aereo e conferma la piena ripresa dei voli e la voglia di viaggiare delle persone, che tornano a spostarsi anche all'estero, come dimostra la crescita dei volumi dei voli internazionali. Siamo molto soddisfatti dei significativi risultati economico-finanziari raggiunti ma lo siamo ancor di più perché, nel 2022, abbiamo dato concretezza ad un piano industriale che porterà Enav in una nuova dimensione. Con l'inaugurazione a Brindisi della prima torre di controllo digitale gestita da remoto e l'implementazione di nuove piattaforme è infatti iniziata una nuova era di trasformazione nelle modalità di erogazione del servizio di controllo del traffico aereo, che avrà impatti positivi sia sul settore sia sull'indotto dei territori, garantendo crescita economica e servizi sempre più efficienti. I ricavi da mercato non regolamentato stanno continuando a crescere in maniera costante grazie alle sinergie tra le società del Gruppo".