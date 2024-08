Elezioni Regionali, Bagnasco: "Pronto a dare il mio contributo insieme alla mia squadra"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Con le elezioni regionali all'orizzonte, Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia ed ex sindaco di Rapallo, si prepara a lanciare la sua candidatura, mettendo in evidenza la centralità delle regioni nelle dinamiche della pubblica amministrazione. In un’intervista, Bagnasco ha sottolineato come molti dei successi ottenuti a Rapallo siano stati il frutto di una stretta collaborazione tra il comune e la regione. "C’è una nuova sfida, quella regionale, dove l’importanza della sinergia tra le istituzioni è cruciale. Noi ce la stiamo mettendo tutta, e io sono pronto a dare il mio contributo insieme alla mia squadra," ha dichiarato.

Bagnasco ha ribadito il suo impegno a lavorare in squadra, presentando i suoi collaboratori come “pezzi di puzzle indispensabili per dare un senso di unione” e garantire il raggiungimento degli obiettivi comuni. L’ambizione è chiara: “Tornare alla guida della nostra amata Liguria in collaborazione con tutti i nostri alleati,” ha affermato, evidenziando i buoni rapporti con Alessandro Piana e l’importanza di prendere decisioni condivise. "È meglio lavorare con un obiettivo comune. Siamo a disposizione."

In merito alla deputata Ilaria Cavo, Bagnasco ha speso parole di stima, definendola “un’ottima persona” con cui condivide una forte amicizia. “Incrociamo le dita. L’importante è rimanere uniti. La ricetta è la squadra, la coalizione," ha aggiunto, aprendo anche alla possibilità di coinvolgere il mondo civico e persino alcune forze del Centro Sinistra, come Italia Viva, per creare un fronte comune capace di vincere in Liguria. "Un buon politico unisce e non divide mai. La politica è stancarsi, la politica ha un suo codice," ha concluso, preannunciando che entro 10 giorni si arriverà a una sintesi sulle prossime elezioni regionali.