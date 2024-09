Elezioni, Mascia (FI): "Nessuno si offenda se con Bucci Genova continua a crescere"

"Ha ragione Marco Bucci - dichiara il Segretario genovese di Forza d'Italia Grande Città di Genova e Assessore al Lavoro del Comune di Genova Mario Mascia - Genova cresce, ce lo dicono tutti i dati monitorati mensilmente dal Centro Studi comunale e non deve offendersi nessuno, neanche Arboscello che è in campagna elettorale per il PD a Savona, se si tratta proprio del capoluogo di regione guidato dal candidato a Presidente della Regione del centrodestra. I dati non hanno colore politico e ci dicono che l'obiettivo 2022-2027 di "Città del lavoro e dell'impresa" con il target di +40.000 posti di lavoro nei cinque anni di mandato è stato raggiunto già ora a giugno 2024 coi contratti di lavoro a tempo indeterminato: per questi vale un +43.379 di nuove assunzioni nel periodo luglio 2022 - giugno 2024".

"Se poi ci focalizziamo - prosegue - sul primo semestre del 2024, stando alla fonte qualificata delle comunicazioni obbligatorie di Regione Liguria, i nuovi assunti a tempo indeterminato sono ben 10.505. Una crescita significativa che oltre tutto va nel senso di una occupazione stabile e tutt'altro che precaria".

"Un tema serio come il lavoro, cui il Sindaco Bucci in questo secondo mandato ha dedicato una delega assessorile specifica ed un tavolo comunale permanente che ogni ultimo venerdì del mese riunisce tutti gli stakeholders del mercato del lavoro per parte datoriale, sindacale e formativa" conclude Mascia "non può essere dato in pasto alla campagna elettorale come se fosse oggetto di una contesa tra guelfi e ghibellini. L'occupazione è una questione seria che va affrontata con dati alla mano, raccolti, analizzati e restituiti da funzionari pubblici competenti e non con numeri tirati a caso come nella roulette russa".