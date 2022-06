Elezioni Liguria, dati definitivi: affluenza al 45,96%

di Redazione

A Genova è andato a votare il 44,69% della popolazione contro il 49,14% delle scorse amministrative

L'affluenza alle elezioni amministrative di ieri in Liguria è stata, alle 23, del 45,96%, secondo i dati definitivi relativi ai 20 Comuni al voto, così come riportato sulla piattaforma del Viminale. Alle precedenti elezioni omologhe era stata del 50,70%. Quella della Liguria è, assieme al Molise, l'affluenza più bassa in Italia.

A Genova è andato a votare il 44,69% della popolazione (il 49,14% alle scorse amministrative), a Imperia il 56,30% (62,19%), a La Spezia 50,51% (55,65%), a Savona il 52,96% (62,28%).