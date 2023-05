Elezioni in Liguria, 23 comuni al voto per le amministrative. Lunedì Telenord in diretta dalle 17

Anche in Liguria tornata elettorale per le amministrative in 23 Comuni, di cui quattro con oltre 15mila abitanti: tra domenica 14 e lunedì 15, si voterà per eleggere sindaco e Giunta che amministreranno le città per i prossimi cinque anni. Quasi 147mila i cittadini chiamati alle urne: un eventuale ballottaggio sarà possibile nei 4 Comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, con voto il 28 e 29 maggio, mentre negli altri l'elezione avverrà al primo turno. A Pieve di Teco e Triora, in provincia di Imperia, si segnala un solo candidato in lizza.

Lunedì dalle ore 17 in poi, Telenord seguirà in diretta lo spoglio elettorale.

A Ventimiglia si ripresenta l'uscente Gaetano Scullino, dopo la rottura con la Lega nel precedente mandato, sfidato dall'ex deputato leghista Flavio Di Muro, da Gabriele Sismondini per Pd e una lista civica. In corsa con liste civiche anche Tiziana Panetta e Roberto Parodi.

A Imperia, candidati il sindaco uscente Claudio Scajola, sostenuto dalle liste civiche appoggiate dall'intero centrodestra, il vicecommissario di polizia Ivan Bracco sostenuto centrosinistra, e Stefano Semeria per il Movimento5 Stelle, oltre a Enrico Lauretti e Luciano Zarbano che concorrono con liste civiche.

A Sestri Levante è uno showdown a sette conteso da Marcello Massucco sostenuto dai progressisti, il giornalista Diego Pistacchi appoggiato dal centrodestra e Francesco Solinas. Nicola Rollando, Gianfranco Scartabelli e Giorgio Calabrò concorrono con liste civiche.

A Sarzana, per la destra si ripropone l'attuale sindaco Cristina Ponzanelli. Concorrono Renzo Guccinelli (già sindaco dal 1995 al 2005) endorsato dal centrosinistra. Federica Giorgi per il M5S e Matteo Bellegoni per il Partito Comunista Italiano.

L'offerta elettorale nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è organizzata come segue.

PROVINCIA DI IMPERIA:

Ad Aurigo in corsa Cesare Rainisio e Angelo Arrigo.

A Bordighera ci sono il sindaco uscente Vittorio Ingenito, Massimiliano Bassi e Giuseppe Trucchi.

A Cosio D'Arroscia si presentano l'attuale sindaco Mauro Parodi e il rivale Antonio Galante.

A Montalto Carpasio è Angelo Canobbio a sfidare l'uscente Mariano Bianchi.

A Pieve di Teco c'è il candidato unico Enrico Pira.

A Triora, unico candidato l'attuale sindaco Massimo Di Fazio.

A Vallecrosia sfida a tre tra Fabio Perri, Cristian Quesada e il vigente sindaco Armando Biasi.

PROVINCIA DI SAVONA:

Ad Alassio, Jan Casella sfida il sindaco uscente Marco Melgrati.

A Carcare in corsa Rodolfo Mirri e Alessandro Ferraro.

A Cengio è Massimo Marazzo a concorrere con l'uscente Francesco Dotta.

A Ceriale si presentano in tre: Antonello Mazzone, Piercarlo Nervo e Marinella Fasano.

A Laigueglia il "triello" tra Giorgio Manfredi, il sindaco uscente Roberto Sasso del Verme e Claudia Arduino.

A Rialto in corsa Angelo Bianchi e l'attuale sindaco Valentina Doglio.

A Sassello la sfida è tra Marco Dabove e Gian Marco Scasso.

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA:

A Camogli è corsa a tre tra Maurizio Castagna, Giovanni Anelli e Giuseppe Maggioni.

A Montoggio sono candidati Sabrina Ogemini, l'attuale sindaco Faustino Mauro Fantoni e Ada D'Onofrio.

PROVINCIA DELLA SPEZIA:

A Carro in corsa Daniele Biagioni, Ezio Firenze e Loriano Isolabella.

A Maissana è sfida tra Giovanna Biggi, l'attuale reggente vicesindaco Paolo Cogorno ed Egidio Banti.

A Portovenere sono in quattro: concorrono Paolo Negro, Francesca Sturlese, Marco Vignudelli e Francesca Sacconi.