Elezioni, Avvenente lascia Italia Viva: "Disorientato dalle scelte di Renzi"

"Cari amici, debbo ringraziare ognuno di voi per la bellissima esperienza umana e politica che ha caratterizzato un pezzo del percorso delle nostre vite trascorso assieme. Un ringraziamento particolare, con sincero affetto, va a Lella Paita alla quale mi lega una sincera amicizia da ormai molti anni, il suo impegno è stato molto importante per la nostra attività politica e per i ruoli che oggi ognuno di noi ricopre. Mi sono trovato bene con ognuno di voi, sia quando siamo stati d'accordo e quando non lo siamo stati, il rispetto reciproco ha sempre caratterizzato i nostri rapporti". Così l'assessore comunale di Genova Mauro Avvenente, che lascia Italia Viva.

"In Italia Viva ho creduto molto, mi sono appassionato ed ho creduto nel sogno di poter costruire un soggetto liberal democratico riformista che sapesse arginare tutti i populismi ed il giustizialismo dei 5stelle e chi sostiene la"decrescita felice. Purtroppo gli elettori non hanno ritenuto di premiare questa possibilità. Le responsabilità sono diverse ma alla fine è importante continuare a lavorare per il bene del nostro paese e della nostra comunità. Le scelte del leader nazionale Matteo Renzi ci hanno oggettivamente disorientati, in particolare noi che ci siamo impegnati nelle istituzioni a seguito di una scelta del partito che, in allora, decise di sostenere il Sindaco Bucci perché aveva dimostrato di saper dare una svolta alle infrastrutture che potranno consentire a Genova un futuro di sviluppo e nuove opportunità di lavoro per i giovani. Oggi le strade si dividono, siamo stati costretti a fare delle scelte ed in coerenza con gli impegni assunti 2 anni or sono abbiamo ritenuto di dover tenere fede a quanto deciso in allora".