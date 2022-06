Elezioni amministrative 2022, primi dati sull'affluenza: a Genova alle 12 ha votato il 15%

di Marco Innocenti

Alla Spezia, alla stessa ora, si è raggiunto il 16,76%. Fra il 13 e il 14% invece l'affluenza per i referendum

Sono stati diffusi i primi dati ufficiali sull'affluenza alle urne in questa giornata elettorale che vedrà chiamati al voto oltre 645mila liguri in 20 comuni diversi, mentre per tutti gli altri i seggi saranno aperti per il referendum sulla giustizia. Il dato nazionale diffuso dal ministero dell'interno, pur molto parziale, parla di un'affluenza al 17,43%.

A Genova, alle 12, l'affluenza è stata del 15,07% (dato parziale: 652 sezioni su 656) con 72.062 elettori che si erano recati al seggio. Alla stessa ora, nel 2017, in occasione delle ultime elezioni amministrative, nel capoluogo aveva votato il 16,10%. Nelle ultime consultazioni elettorali, le Regionali dello scorso anno, invece, alle 12 aveva votato il 15,67% degli elettori genovesi.

Dati completi invece alla Spezia, dove alle 12 avrebbe votato il 16,76% degli elettori iscritti.

Leggermente più bassa, l'affluenza per i referendum: a Genova, sempre alle 12 si è attestata intorno al 13%, segno che alcuni elettori hanno scelto di non ritirare le 5 schede dei quesiti sulla giustizia. Alla Spezia la percentuale di votanti per i referendum è un po' più alta ma resta al di sotto del 15%.