Elezioni 25 settembre, ecco i nomi di Forza Italia: Rita Dalla Chiesa capolista alla Camera, Claudio Muzio al Senato

Anche Forza Italia ha pubblicato l'elenco dei candidati in Liguria in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. Intanto il nome indicato alla coalizione per il collegio uninominale che toccava agli azzurri: Roberto Bagnasco correrà per la Camera nel collegio di Levante.

Per i listini proporzionali, alla Camera Forza Italia propone Rita Dalla Chiesa: la conduttrice tv, figlia del generale Carlo Alberto, è schierata anche in altri collegi in giro per l'Italia. Dopo la Dalla Chiesa in lista Roberto Cassinelli, deputato uscente; Patrizia Badino e Angelo Francesco Dulbecco.

Al Senato il capolista è il consigliere regionale Claudio Muzio, seguito da Dina Nobili e Giorgio Cozzani.