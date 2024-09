Elettrificazione e idrogeno: MAHLE all’IAA Transportation di Hannover

La protezione del clima non può avere successo senza il settore dei trasporti. In vista di un’economia globale in espansione e della crescita demografica, si prevede che i volumi di trasporto su strada cresceranno di oltre il 40 percento entro il 2030, rispetto al 2019. Ciò renderà i veicoli commerciali una leva fondamentale per la mobilità a zero emissioni di carbonio. “Ci impegniamo a dare forma a un settore dei trasporti sostenibile al fine di rafforzare le basi per la crescita economica”, ha affermato Arnd Franz, presidente del consiglio di amministrazione e CEO di MAHLE, lunedì all’IAA Transportation di Hannover.

Il gruppo tecnologico sviluppa componenti e sistemi per veicoli elettrici a batteria e a celle a combustibile e sta rendendo il motore a combustione interna adatto all’uso di idrogeno e altri combustibili rinnovabili. Alla fiera internazionale dei veicoli commerciali di quest’anno, MAHLE presenta per la prima volta un sistema completo per un camion a celle a combustibile con periferiche a celle a combustibile, gestione termica e un assale elettrico per impieghi gravosi completamente funzionale. Altre innovazioni di prodotto includono un sistema di raffreddamento evaporativo ad alte prestazioni e a risparmio di carburante per veicoli a celle a combustibile ed elettrici esigenti, nonché una ventola bionica che rende un camion elettrico notevolmente più silenzioso a pieno carico o durante la ricarica rapida dimezzando il livello di pressione sonora. Tutti i camion elettrificati ora disponibili contengono volumi significativi di prodotti MAHLE e il gruppo è coinvolto in tutti i principali progetti di sviluppo per veicoli a celle a combustibile e motori a idrogeno attualmente in corso.

Parlando con i giornalisti, Arnd Franz ha sottolineato che la crescente elettrificazione del settore dei trasporti offre un potenziale considerevole per l’azienda. Ha affermato che il volume di componenti MAHLE per veicolo era il doppio nel caso di camion elettrici a batteria rispetto ai camion con motore a combustione interna convenzionali e sarebbe raddoppiato ancora una volta nel caso di camion a celle a combustibile. Il settore dei veicoli commerciali sostenibili è un’area di business significativa per MAHLE. I clienti del gruppo includono attualmente oltre 120 marchi internazionali di veicoli commerciali nei segmenti on-highway e off-highway. Il settore dei veicoli commerciali rappresenta circa un quinto del business OEM di MAHLE e la quota è in crescita.

Fattori come i casi d’uso, le distanze percorse, i carichi utili e l’infrastruttura disponibile differiscono notevolmente nelle varie regioni del mondo. “Siamo impegnati nella diversità tecnologica al fine di decarbonizzare il settore dei trasporti, con la sua ampia gamma di requisiti, il più rapidamente possibile. MAHLE offre le tecnologie necessarie”, ha aggiunto Arnd Franz. “I nostri prodotti sono sviluppati, testati e pronti per la produzione in serie”.