Ediliziacrobatica, una realtà di successo genovese. L'ad Marras: "Oggi siamo più di 3000 collaboratori e siamo presenti in molti paesi"

"Un'idea nata oltre 30 anni fa dal mio socio fondatore che era un marinaio abituato ad andare in testa d'albero e che ha portato questa tecnica innovativa al servizio dei clienti nel mondo dell'edilizia. A distanza di anni quando il suo gruppo era formato da 12 persone c'è stato il nostro incontro e da lì abbiamo iniziato la nostra ascesa, perché la mia competenza in ambito delle risorse umane unita alla sua genialità ha reso possibile questo progetto che nel tempo è diventato molto gande e oggi siamo più di 3000 collaboratori e siamo presenti non sono in Italia ma anche in molti paesi nel mondo, l'intento è di trasformare il modo di far edilizia e la cultura del mondo dell'edilizia in Italia e nel mondo. Il segreto del nostro successo sono le persone al centro, le persone sono il più grande valore, qualsiasi idea imprenditoriale ha bisogno delle persone per espandersi e prosperare e questo è il nostro primo passo, ascoltare le persone e accompagnarle verso il successo bisogna avere molta fede ed essere disposti a fare investimenti sulle persone. Gli obiettivi futuri sono grandi, ora stiamo creando tanto nel Middle East e uno degli obiettivi che mi sta più a cuore è esportare la nostra cultura d'impresa e ci stiamo riuscendo e andremo presto oltreoceano". Così l'amministratore delegato di Ediliziacrobatica Anna Marras a margine dell'evento "L'economia d'Italia".





EdiliziAcrobatica è l’azienda leader in Italia e in Europa nel settore dell’edilizia operativa in doppia fune di sicurezza. Grazie alla sua tecnica innovativa è in grado di effettuare lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza, imbiancatura e molto altro ancora, in tempi rapidi e con un metodo assolutamente sostenibile.





Come ha raccontato Anna Marras, nel 1994 Riccardo Iovino, skipper genovese abituato a girare il mondo in barca a vela, fondò EdiliziAcrobatica. L’idea nacque quasi per caso, grazie alla sua grande abilità nel muoversi con destrezza, utilizzando il sistema dei lavori su fune, per compiere opere di manutenzione sugli alberi delle imbarcazioni, anche ad altezze elevate. E nel 2007 avviene l'incontro della svolta, a partire da quell’anno EA cambia radicalmente il suo approccio al business: le persone vengono messe al primo posto con una formazione dedicata e personalizzata per ciascuna risorsa, con percorsi di crescita mirati per garantirne la piena soddisfazione e realizzazione, grazie alla collaborazione con la società di formazione OSM Edac I-Profile.