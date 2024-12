Disservizi Intesa Sanpaolo: stipendi e pensioni bloccati, migliaia di segnalazioni

Dopo i problemi relativi il circuito Nexi della scorsa settimana, anche Intesa Sanpaolo sta avendo problemi, seppur differenti. Giornata infatti di disagi per i clienti di Intesa Sanpaolo: migliaia di segnalazioni per problemi tecnici su app e sito. Stipendi e pensioni, attesi per oggi, risultano non accreditati. La banca rassicura: “Problema individuato, stiamo lavorando per risolverlo”.





I disservizi hanno coinvolto sia l’app di Intesa Sanpaolo che Isybank, la banca digitale del gruppo. Gli utenti segnalano errori nell’accesso all’applicazione e, in alcuni casi, difficoltà nel completare operazioni tramite il sito web. Secondo i dati di Downdetector, le segnalazioni hanno superato quota 7.000, indicando un problema su scala nazionale.





Uno dei disagi principali riguarda stipendi e pensioni. Molti correntisti, in particolare quelli che attendevano accrediti previsti per oggi, primo giorno bancabile del mese, hanno riscontrato ritardi. “Non vedo lo stipendio sul conto, e l’app continua a darmi errore”, scrive un utente su Twitter, riassumendo la frustrazione di molti.





La situazione ha generato un’ondata di preoccupazione. Numerosi clienti hanno contattato il servizio clienti, sovraccaricandolo, convinti che il problema fosse isolato al proprio conto. La banca, attraverso un comunicato, ha rassicurato gli utenti, spiegando di aver individuato il problema tecnico e di essere al lavoro per ripristinare la piena operatività.





La portata del disservizio ha evidenziato la dipendenza dei clienti dalle piattaforme digitali, soprattutto per le operazioni essenziali. Gli sviluppi saranno cruciali per comprendere le cause e prevenire futuri episodi simili.