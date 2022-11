Diga di Genova, nuova grana: Gavio e Caltagirone pronti al ricorso

La diga foranea di Genova rischia di restare ancora in stallo: Gavio e Caltagirone, che facevano parte del consorzio Eteria "sconfitto" in sede di trattativa privata insieme a Rcm Costruzioni e agli spagnoli di Acciona, sono pronti al ricorso per capire se la scelta della cordata WeBuild-Fincantieri, con Fincosit e Sidra, sia avvenuta in maniera regolare.

Il rischio per il cronopogramma dell'opera - riporta il Secolo XIX - è che il giudice possa concedere una sospensiva in attesa di dare un verdetto sull'aggiudicazione: in questo caso l'avvio dei lavori, previsto per l'inizio del 2023, è destinato a slittare, con ovvie ripercussioni sui passaggi successivi e sull'obiettivo di completare tutto entro la fina del 2026