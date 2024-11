Dichiarazione europea per la sostenibilità: Roma firma l’impegno per un trasporto pubblico più accessibile e attrattivo

I rappresentanti delle principali città europee, tra cui Roma, hanno firmato a Barcellona una dichiarazione per rafforzare sostenibilità e accessibilità del trasporto pubblico, puntando a modelli di mobilità urbana inclusivi e vivibili secondo quanto riporta Ferpress.



L’assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, ha annunciato che la firma della Dichiarazione di Barcellona impegna le città a un futuro di mobilità sostenibile e attrattiva, fondamentale per il benessere cittadino. “Il futuro della mobilità urbana – ha dichiarato Patanè – dipende da azioni coordinate a ogni livello, affinché il trasporto pubblico diventi il pilastro delle città sostenibili e inclusive.”



Roma ha posto l’accento sull’accessibilità del trasporto pubblico, con l’obiettivo di garantire servizi inclusivi per tutte le fasce di età, reddito e provenienza. L’impegno romano si riflette in iniziative come il progetto Tap&Go, che permette il pagamento rapido tramite carta di credito sui mezzi pubblici, e la sperimentazione della Mobility as a Service (MaaS) per un’integrazione più ampia dei servizi di mobilità.



Tra le novità presentate, Roma installerà 400 pensiline “touch” alle fermate, dotate di touchscreen per la visualizzazione degli orari e altre informazioni interattive. Inoltre, nuovi autobus con sistemi di trasporto intelligente (ITS) potenzieranno la sicurezza a bordo, migliorando le condizioni per passeggeri e operatori.



La Dichiarazione di Barcellona, sostenuta dalle città e dai rappresentanti del trasporto pubblico, esorta i governi nazionali ed europei a supportare questo piano di sviluppo per una mobilità più equa e sostenibile.