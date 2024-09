Derby, scontri, bilancio pesante: tre ultrà arrestati, un doriano e due marsigliesi. Feriti 26 uomini delle forze dell'ordine e 12 tifosi

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sono tre le persone arrestate dopo gli scontri per il derby di Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria di ieri sera. Sì tratta di un tifoso blucerchiato e di due marsigliesi arrivati in supporto della tifoseria rossoblù. Il primo, difeso dall'avvocato Matteo Carpi, è stato fermato per gli scontri in corso De Stefanis. Quando i carabinieri lo hanno bloccato, secondo l'accusa ha iniziato a colpirne uno. Per questo è accusato di resistenza. I due francesi sono stati arrestati oggi dopo che la polizia ha visto le immagini degli investigatori. I due facevano parte di un gruppo di almeno 12 fermati ieri sera e portati in questura per essere identificati. Uno dei marsigliesi risultava già sottoposto a Daspo dalla Questura di Ascoli Piceno.

All'indomani della giornata di scontri fra tifosi, cominciata nel primissimo pomeriggio nei dintorni dello stadio di Marassi e finita a tarda notte, il bilancio dei feriti, costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso del San Martino, è di 15 poliziotti e 11 carabinieri tra le forze dell'ordine e di 3 tifosi di 32, 24 e 19 anni. Tutti i feriti sono stati dimessi con prognosi variabili. Al Galliera invece sono stati medicati 9 tifosi "normali", coinvolti loro malgrado nella guerriglia urbana scatenatasi attorno al Ferraris.

In considerazione delle avvisaglie di pericolo, il potenziale delle forze dell'ordine era stato notevolmente intensificato: per la prima volta in occasione di una partita a Marassi, è stato impiegato anche un elicottero della Polizia, di stanza a Firenze, abilitato al volo notturno e con un visore a infrarossi.

"Le Direzioni del Policlinico San Martino - recita una nota - ringraziano sentitamente i professionisti operativi presso il Pronto Soccorso nel corso della lunga giornata di ieri, esempi di dedizione e abnegazione, capaci di fronteggiare un iper afflusso derivante da quanto accaduto nei pressi dello stadio senza minimamente impattare sulla regolare attività del Pronto Soccorso".