De Wave Group acquisisce DL Services e accelera la crescita internazionale nella cantieristica navale

De Wave Group, global contractor con sede a Genova e tra i principali player internazionali nella cantieristica navale per il settore crocieristico e nautico, annuncia l’acquisizione di DL Services, società francese con sedi a Nantes e Miami, specializzata nella progettazione di cucine industriali, nella fornitura di componenti tecnici e ricambi di bordo e nei servizi avanzati di mappatura e manutenzione predittiva delle attrezzature catering (Life Cycle System).

L’operazione rappresenta la decima acquisizione negli ultimi cinque anni e si inserisce nella strategia di crescita del Gruppo, che punta a superare i 500 milioni di euro di fatturato entro il 2026, grazie a una presenza internazionale che conta 7 stabilimenti produttivi, 13 sedi operative e circa 1.500 dipendenti.

Con l’ingresso di DL Services, De Wave rafforza in modo significativo il proprio Catering Department, ampliandone competenze progettuali e operative e consolidando il posizionamento nel segmento maintenance, diventando sempre più un punto di riferimento globale per il settore cruise.

L’acquisizione è stata finalizzata con il supporto di SIMEST, società del Gruppo CDP dedicata all’internazionalizzazione delle imprese italiane, attraverso la costituzione di una società veicolo partecipata al 52% da De Wave e al 48% da SIMEST. L’intervento complessivo di SIMEST, pari a 3 milioni di euro tra finanziamento soci e aumento di capitale, comprende anche le risorse del Fondo 394 – Sezione venture capital e investimenti partecipativi, gestite in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

È garantita la continuità strategica e manageriale di DL Services, con la conferma dell’attuale management: Daniel Laine e Mathilde Laine alla guida della divisione francese e Anais Habbar a capo della divisione statunitense. La società ha chiuso il 2025 con un fatturato di 11 milioni di euro, consolidando una solida presenza sui mercati internazionali.

Riccardo Pompili (nella foto), CEO di De Wave Group, ha dichiarato:

“Con l’acquisizione di DL Services internalizziamo competenze strategiche nella progettazione delle aree catering – anche a livello di concept – e nella manutenzione dei macchinari delle cucine di bordo, oggi elementi chiave per garantire servizi completi e affidabili ai nostri partner. Non si tratta solo di una crescita dimensionale, ma di un investimento di valore che rafforza la nostra leadership e il nostro profilo industriale integrato.”

Daniel Laine, Amministratore Delegato della divisione francese di DL Services, ha aggiunto:

“Entrare a far parte di un Gruppo di primo livello come De Wave rappresenta un’importante opportunità di sviluppo. La complementarità delle competenze e la presenza globale del Gruppo ci permetteranno di valorizzare ulteriormente il nostro know-how e di accelerare la crescita sui mercati internazionali, mantenendo continuità strategica e manageriale.”

Vera Veri, Direttore Equity e Investimenti Partecipativi di SIMEST, ha commentato:

“Con questa operazione SIMEST affianca De Wave in un percorso di potenziamento industriale fondato sull’integrazione verticale, sull’innovazione e sul rafforzamento della presenza sui mercati esteri. L’intervento, realizzato anche attraverso risorse pubbliche gestite in convenzione con la Farnesina, sostiene un progetto capace di consolidare ulteriormente il posizionamento del Gruppo presso la clientela internazionale.”

