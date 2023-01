Da Genova il primo "doppio" giro del mondo: partite le due navi MSC Magnifica e MSC Poesia

Occhi puntati su Genova, per la prima volta nella storia due navi sono partite nello stesso giorno e dalla stessa città per intraprendere una rotta che farà il giro del mondo: questa l'impresa del gruppo Msc Crociere, che con due delle navi tra le piu avanzate della propria flotta, Msc Magnfica e Msc Poesia, regalerà in totale a 5mila passeggeri un viaggio di circa 4 mesi intorno al globo, toccando tutti e cinque i continenti.

Per celebrare questa prima assoluta nel panorama crocieristico internazionale, che costituisce un’ulteriore importante conferma dell’impegno strategico e duraturo di MSC Crociere nei confronti dell’Italia e in particolare della città di Genova – il più importante porto al mondo per la Compagnia –, è stata organizzata a bordo di MSC Magnifica una cerimonia alla presenza di numerose autorità, istituzioni e del management di MSC Crociere rappresentato dal Managing Director per l’Italia Leonardo Massa.

“Le crociere intorno al mondo sono da sempre il fiore all’occhiello delle compagnie crocieristiche" - ha dichiarato Massa "Per noi è quindi particolarmente importante celebrare questo doppio appuntamento proprio a Genova, città che ospita il porto più importante al mondo per MSC Crociere e dove nel 2023 contiamo di movimentare circa 1 milione di passeggeri, tornando così ai livelli pre-Covid. “I giri del mondo riscuotono sempre molto successo, come dimostra l’ottimo andamento delle vendite della World Cruise 2024, che vedrà ancora protagonista MSC Poesia e partirà anch’essa da Genova per un viaggio indimenticabile di 121 giorni alla scoperta di molti dei luoghi più belli e affascinanti del pianeta, accompagnando i passeggeri alla scoperta di 52 destinazioni in 31 paesi”.

Aperta da uno spettacolo di 33 «sbandieratori» che si sono esibiti con i vessilli dei principali paesi toccati dalle navi, la cerimonia ha visto la presenza del Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti (in videocollegamento), di Augusto Sartori e Francesca Corso, rispettivamente Assessore a Turismo, Trasporti e Lavoro di Regione Liguria e Assessore al Marketing territoriale e alle Politiche per i Giovani del Comune di Genova, dei vertici di Spediporto, di rappresentanti della Guardia di Finanza, dell’Agenzia delle Dogane, degli Ormeggiatori, di Assarmatori e di Federlogistica.

Questo il messaggio del vice Ministro alle infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi:“Le più vive congratulazioni per i risultati che MSC sta ottenendo, specie nel settore crocieristico, con encomiabile attenzione rivolta all’innovazione, anche delle soluzioni commerciali, e alla sostenibilità, in uno con la grande capacità di proiezione internazionale”,

Le due navi seguiranno due rotte differenti che faranno scalo in oltre 30 paesi del mondo, con tappa nelle 50 principali destinazioni turistiche: Msc Magnifica varcherà lo stretto di Gibilterra facendo rotta per il Sudamerica, fino all'Oceano Pacifico e poi quello Indiano per poi tornare nel Mar Mediterraneo. Oltre 50 le mete di Msc Poesia, che dalla Costa Rica arriverà in Giappone per poi proseguire fino alla Giordania.