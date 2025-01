Crollo in via 5 Santi, continuano le ricerche tra le macerie: scoperta una misteriosa “capsula del tempo”

Il lavoro dei soccorritori è proseguito senza sosta per tutta la notte tra le macerie del muro crollato in via 5 Santi. Mentre i vigili del fuoco erano impegnati nelle ricerche di eventuali persone coinvolte, un elemento inatteso ha attirato la loro attenzione: tra i detriti, è emersa una “capsula del tempo”, sigillata all’interno della struttura durante la sua costruzione.

Scoperta insolita – Il contenitore, rimasto nascosto per oltre sessant’anni, custodiva oggetti che offrono uno spaccato di vita quotidiana del passato. Al suo interno sono stati trovati un pacchetto di sigarette vuoto, alcune penne e matite, una schedina del Totocalcio e una carta da gioco, l’8 di picche. Il tutto era avvolto in un quotidiano datato 3 aprile 1960, che ha permesso di risalire all’epoca in cui la capsula era stata murata.

Ricerche in corso – Nonostante l’inusuale ritrovamento, l’attenzione dei soccorritori resta focalizzata sulla verifica della presenza di eventuali dispersi sotto le macerie. Al momento non si segnalano feriti, ma le operazioni proseguiranno fino a quando l’area non sarà completamente messa in sicurezza.

Testimonianze e ipotesi – Non è chiaro chi abbia inserito quegli oggetti nel muro né quale fosse l’intento dietro questo gesto. È possibile che si trattasse di una tradizione, di un segno lasciato dai costruttori o di una semplice casualità. Il quotidiano e gli altri reperti potrebbero fornire indizi interessanti sulle persone che all’epoca lavorarono al cantiere.

Conservazione dei reperti – Gli oggetti rinvenuti saranno esaminati per valutare il loro stato di conservazione e, se ritenuti di interesse storico, potrebbero essere destinati a un archivio o a un’istituzione locale. Il ritrovamento aggiunge un elemento inaspettato a un evento drammatico, riportando alla luce un frammento di vita quotidiana di oltre sei decenni fa.

