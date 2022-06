Covid, variante Omicron 5: primo caso in Liguria. Il paziente ricoverato e dimesso dopo pochi giorni

di Redazione

Bassetti: "L’osservazione clinica conferma che omicron 5 è probabilmente più contagiosa, ma non più aggressiva"

Covid. Primo caso in Liguria di variante Omicron 5 in Liguria. Lo scrive sul proprio profilo Facebook il professo Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

"È di un signore di 80 anni ricoverato presso la Clinica Malattie Infettive dell'ospedale San Martino che era stato in crociera con la moglie nel mediterraneo (Portogallo e Spagna) , la prima variante omicron 5 isolata in Liguria. Il quadro clinico è stato per entrambi (vaccinati con tre dosi) molto lieve senza sintomi respiratori importanti. Il paziente è stato ricoverato pochi giorni ed è già a casa da domenica scorsa, mentre la moglie ha avuto poco più di un raffreddore gestito a casa. L’osservazione clinica conferma che omicron 5 è probabilmente più contagiosa, ma non più aggressiva".