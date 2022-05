Covid in Liguria: meno di 600 nuovi casi, in calo gli ospedalizzati

di Redazione

Diminuiscono anche ospedalizzati. Solo 61 vaccinazioni, 2 morti

Sono 584 i nuovi positivi al covid in Liguria. Sono emersi da 4227 tamponi (933 molecolari e 3294 test antigenici). Il tasso di positività è del 13,81%, in linea con il dato nazionale che è del 14%, ma in crescita rispetto al 12,66% del giorno precedente.

I nuovi casi sono 244 nell'area di Genova, 112 nello Spezzino, 103 nell'Imperiese, 67 nel Savonese e 58 nel Tigullio. Complessivamente i positivi sono 12660, 363 in meno rispetto a ieri. In calo anche gli ospedalizzati, di cinque unità: sono 226 con 13 malati in terapia intensiva (erano 12).

Ci sono stati due decessi: due donne di 94 e 85 anni nella Asl5 spezzina. I morti da inizio pandemia sono 5303. I guariti nelle ultime 24 ore sono 945. In isolamento domiciliare ci sono 11700 persone, 420 in meno. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 61 dosi di vaccino