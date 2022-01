Covid, Bonsignore: "Situazione drammatica, 30% della popolazione non è coperta dai vaccini"

di Matteo Angeli

"La situazione è drammatica, i numeri dei contagiati continuano a salire". Alessandro Bonsignore, presidente dell'ordine dei medici della Liguria non usa mezze misure per definire il momento.

"La variante Omicron viene vissuta come un semplice raffreddore da chi è vaccinato - spiega Bonsignore durante il suo intervento al Live di Telenord - ma c'è un 30 % di popolazione scoperta. I vaccinati sono circa un 90% che è un ottimo numero, poi c'è un 10 % soggetti che pur vaccinati a causa di un sistema immunitario non rispondono, e un 10 % di vaccinati da troppo tempo e quindi con una copertura che va a scemare. Abbiamo una percentuale di popolazione non trrascurabuile che va incontro a problemi. Oggi siamo passati alla fase 4 del piano di allerta vuol dire una conversione di moltissimi posti letto in posti letto Covid e questo ci preoccupa molto perchè la pandemia va a togliere posti letto ad altri servizi. Il trend ci dice che arriveremo alla Fase 5, quella ultima che prevede una quasi totalità della conversione in covid. Sarebbe un tracollo".