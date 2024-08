COSCO SHIPPING costruisce dodici navi portacontainer a doppia alimentazione per metanolo da 14.000 TEU

Il 29 agosto 2024, COSCO SHIPPING Heavy Industry Co., Ltd. e COSCO SHIPPING Container Lines Co., Ltd hanno firmato a Shanghai un contratto per la costruzione di dodici navi portacontainer da 14.000 TEU con propulsione a doppia alimentazione a metanolo. Con l’ultimo ordine, COSCO SHIPPING sottolinea i suoi sforzi per implementare il concetto di sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio e costruire una flotta rispettosa dell’ambiente riducendo al contempo l’impatto delle operazioni quotidiane sull’ambiente e sull’ecologia per raggiungere uno sviluppo sostenibile a lungo termine.

Le nuove navi appartengono a una nuova generazione di tipologie di navi sviluppate congiuntamente da COSCO SHIPPING Lines, COSCO SHIPPING Heavy Industry e China Shipbuilding and Ocean Engineering Design and Research Institute. Con una lunghezza di 335,9 metri, una larghezza di 51 metri e un dispositivo di risparmio energetico a prua e poppa invisibile, le nuove navi adottano un design innovativo e una tecnologia avanzata. Offrono un’ampia capacità di carico di 13.700 container standard e un’elevata capacità di carico per i container reefer per fornire servizi di catena del freddo end-to-end di alta qualità ai clienti di tutto il mondo.

Le nuove navi sono dotate del generatore ad albero a magnete permanente più potente al mondo, un deflettore del vento di prua, un sistema di lubrificazione dell’aria per lo scafo e sistemi intelligenti sviluppati da COSCO SHIPPING che soddisfano la terza fase degli indicatori di efficienza energetica EEDI e le più recenti normative sulla sicurezza informatica . Il motore principale e il generatore a doppia alimentazione sono entrambi alimentati a metanolo per ridurre significativamente le emissioni di gas serra.

COSCO SHIPPING Holdings si sta attualmente concentrando su una combinazione tra la costruzione di nuove navi e la modernizzazione delle navi esistenti per accelerare la transizione verde e a basse emissioni di carbonio della flotta della compagnia. La società ha ordinato dodici navi portacontainer da 24.000 TEU con propulsione a doppia alimentazione a metanolo, ha firmato contratti per la conversione di otto navi alla propulsione a doppia alimentazione a metanolo, promuovendo al contempo pratiche di sviluppo rispettose dell’ambiente come la navigazione completamente elettrica e progetti pilota di biocarburante, che ha dato all’azienda un forte slancio per competere sul nuovo corso.

In futuro, COSCO SHIPPING Holdings continuerà a concentrarsi sulle nuove modalità di “intelligenza digitale” e “verde e a basse emissioni di carbonio”, si batterà per l’innovazione e accelererà gli aggiornamenti e raggiungerà il successo congiunto tra sviluppo di alta qualità e sviluppo sostenibile globale, in modo da aprire una nuova era di sviluppo, creare un nuovo slancio di sviluppo, fornire servizi migliori ai clienti e creare più valore per gli azionisti.

In qualità di impresa cinese leader nella costruzione navale intelligente, Yangzhou COSCO Shipping Heavy Industry ha colto risolutamente le opportunità di sviluppo strategico negli ultimi anni, rafforzando ulteriormente la sua forza sulla nuova strada verso navi ecologiche e ottenendo notevoli risultati nella ricerca, sviluppo e costruzione di nuove navi energetiche . L’azienda ha coperto interamente la progettazione e la costruzione di tre principali tipi di navi, vale a dire navi portacontainer, petroliere e navi portarinfuse che possono funzionare a metanolo, e ha soddisfatto i requisiti del settore marittimo per la transizione verde con prodotti di qualità superiore, più intelligenti e più rispettosi dell’ambiente .

La firma di questo contratto è un altro passo avanti per COSCO SHIPPING per mantenere la sua posizione di leader nel settore, accelerare la coltivazione di due nuovi tipi di forze produttive – spedizione digitale e spedizione verde e a basse emissioni di carbonio – e creare nuovi vantaggi per servizi di alta qualità. sviluppo.