Corte (Forza Italia) lancia l'idea: "Serve una struttura regionale per rendere più forte il trasporto pubblico"

Massimo Corte, candidato alle elezioni regionali della Liguria, punta su una gestione razionalizzata del trasporto pubblico locale come soluzione per ridurre i costi e migliorare i servizi in tutta la regione, inclusi i territori meno serviti dell’entroterra. L'obiettivo del candidato di Forza Italia è creare una struttura unificata che possa ottimizzare risorse, sostenere l'occupazione e integrare il trasporto su gomma e ferrovia.

Razionalizzazione – Ogni provincia ligure ha la sua azienda di trasporto pubblico, con costi elevati per gli enti locali. La proposta di Corte mira a creare una “sovrastruttura” in grado di coordinare tutti i servizi di trasporto pubblico locale. L'idea è di fare “massa critica” per ottenere vantaggi economici, come l'acquisto centralizzato di carburante e assicurazioni, oltre a semplificare la gestione del servizio su tutta la regione. “Vogliamo garantire un servizio che copra l’intero territorio, dalla costa all’entroterra,” ha spiegato Corte.

Servizi meno remunerativi – Corte sottolinea che il trasporto pubblico nelle zone interne, spesso meno remunerativo, deve essere sostenuto dai servizi più redditizi lungo la costa. In questo modo, si garantisce una copertura equa del servizio in tutte le aree della regione, anche dove la domanda è più bassa. “L’entroterra non deve essere lasciato indietro: la nostra sfida è fornire un servizio efficiente e sostenibile per tutti.”

Vantaggi per l'occupazione – Uno degli obiettivi principali di questa riorganizzazione è anche l'occupazione. Corte ritiene che una gestione centralizzata del trasporto pubblico locale possa semplificare le trattative con le parti sociali, favorendo nuovi posti di lavoro e una maggiore stabilità occupazionale. “I nostri giovani potrebbero trovare nuove opportunità di lavoro in questo settore,” ha dichiarato.

Integrazione ferro-gomma – Corte propone anche un'integrazione più stretta tra i trasporti su gomma e ferrovia, per garantire una rete più efficiente e coordinata. L'obiettivo è migliorare i collegamenti tra autobus e treni, soprattutto per le aree più isolate, in modo da rendere il trasporto pubblico più accessibile e competitivo. “Una gestione coordinata tra autobus e ferrovia è essenziale per una Liguria più efficiente,” ha aggiunto.

Green Deal – Infine, Corte sottolinea l'importanza della sostenibilità ambientale: “Non possiamo dimenticare il Green Deal. Il trasporto pubblico deve essere sostenibile anche dal punto di vista ambientale.” La sua visione include un impegno a ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza energetica del sistema di trasporto pubblico.