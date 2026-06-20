Il Comune di Genova rinnova l'impegno nei confronti della Fondazione Genova Liguria Film Commission

La giunta, su proposta dell'assessora al Commercio, Turismo e Marketing territoriale Tiziana Beghin, ha approvato una delibera che rinnova l'impegno del Comune di Genova nei confronti della Fondazione Genova Liguria Film Commission, stabilendo, per il 2026, l'erogazione di 70mila - provenienti dall'imposta di soggiorno specificatamente destinati alle azioni di promozione e marketing della destinazione - come quota associativa.

«I dati dell'indotto legato alle produzioni cinematografiche e televisive dello scorso anno ci raccontano di una città assolutamente protagonista - dice l'assessora Beghin -. La scelta di Genova come location di film e serie ci consente di valorizzare il brand e di intercettare i flussi del cineturismo, favorendo tra le altre cose la destagionalizzazione del turismo. Le produzioni audiovisive, quindi si confermano un volano strategico per lo sviluppo sostenibile del turismo e la crescita economica locale. Le immagini di film e serie televisive non solo promuovono i valori culturali della comunità, ma accendono la curiosità dei visitatori verso i luoghi meno popolari della città, incrementando la permanenza media nelle strutture ricettive genovesi».

L'investimento è stato condiviso e concordato all'interno del Tavolo Strategico del Turismo, che riunisce Camera di Commercio e associazioni di categoria).

Nel 2025, le produzioni audiovisive hanno portato: 507 giornate di riprese effettive e 326 giornate di preparazione; 1.195 collocamenti lavorativi di personale ligure; 18.604 giornate di lavoro complessive generate nel settore e 13.721 notti d'albergo acquistate dalle produzioni, con un immediato ritorno anche in termini di riscossione dell'imposta di soggiorno.

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