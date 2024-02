Compagnia Volotea: da settembre si viaggerà da Verona a Salerno

Nuovo anno, nuove destinazioni. Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, punta ancora su Verona e amplia oggi la sua ricca offerta di collegamenti in partenza dal Catullo. Dal 2 settembre, infatti, sarà disponibile la rotta verso Salerno, con due frequenze alla settimana, il lunedì e il venerdì. Si tratta di un passo importante perché Volotea è la prima compagnia aerea ad annunciare l’avvio delle proprie attività presso l’aeroporto salernitano.

Volotea è pronta decollare da Verona e si prepara a un 2024 ricco di novità. Infatti, dopo le 6 nuove rotte già annunciate per quest’anno – Comiso, Madrid, Praga, Copenaghen, Valencia e Bordeaux – il vettore mette a segno un nuovo importante collegamento verso Salerno e la splendida Costa d’Amalfi.

“Siamo orgogliosi di annunciare, per primi, la disponibilità del nuovo volo per Salerno – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Si tratta di un traguardo importante, che ci permette di consolidare il nostro impegno a livello locale e di ampliare ulteriormente il nostro ricco portfolio di destinazioni. Attraverso questa nuova rotta, si accorciano le distanze tra il Veneto e la Campania: i viaggiatori veronesi potranno volare comodamente verso la splendida costiera amalfitana e tutti i passeggeri in partenza da Salerno avranno l’opportunità di scoprire la storia della città scaligera”.

Diventano così 20 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Verona, 9 in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Comiso, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria e Salerno – novità 2024), 2 in Francia (Bordeaux e Parigi Orly), 3 in Grecia (Atene, Heraklion/Creta, Zante), 3 in Spagna (Barcellona, Madrid e Valencia), 1 in Germania (Berlino) 1 in Repubblica Ceca (Praga) e 1 in Danimarca (Copenaghen).