Colleverde: firmato protocollo con Cotral per installazione delle nuove pensiline

Un Protocollo d’intesa tra la Città di Guidonia Montecelio e Cotral Spa consentirà di superare le ultime difficoltà tecniche che hanno, sin qui, ritardato l’installazione della nuova pensilina a Colleverde.

A firmarlo, ieri mattina, il Sindaco, Mauro Lombardo, e il nuovo Presidente Cotral Manolo Cipolla.Cotral si è impegnata a finanziare la progettazione, la realizzazione e l’installazione dell’opera, mentre il Comune di Guidonia Montecelio si è impegnato, al fine di velocizzare l’iter, a richiedere a proprie spese, ma per conto di Cotral, l’indagine geologica, la relazione di calcolo strutturale e l’autorizzazione antisismica.

Lo scrive il sindaco sulla propria pagina Facebook

La pensilina, sulla base del cronoprogramma stabilito e il progetto definitivo allegato al Protocollo, sarà istallata entro il prossimo mese di dicembre.

Distrutta, la vecchia pensilina a seguito di un incidente, il percorso per la sua sostituzione si è rivelato particolarmente complicato per le procedure burocratiche che hanno esasperato i residenti, i quali hanno, nel frattempo, dovuto subire la situazione di grave disagio determinata dalla sua assenza. Tra l’altro, il tratto stradale nella quale insiste la fermata è dentro i confini del Comune di Roma.

“La firma del Protocollo d’intesa ci consente di superare l’impasse nel quale era finita la richiesta di sostituzione della pensilina – evidenzia il Sindaco Mauro Lombardo -. Può sembrare una vicenda minore, rispetto alle molte con le quali quotidianamente ci dobbiamo confrontare nella gestione di un comune policentrico come il nostro ma, in realtà, per i residenti nella frazione di Colleverde è sempre stata una priorità. Come Amministrazione comunale, l’abbiamo seguita fin dall’inizio cercando di individuare ogni possibile ipotesi di soluzione, ma è indubbio che servirebbero regole più snelle per interventi di questa portata minimale. Importante, comunque, raggiungere l’obiettivo. Ringrazio Cotral Spa e il suo Presidente Cipolla per la grande disponibilità che stanno dimostrando nei confronti dei loro utenti di Colleverde”.