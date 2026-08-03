Cogorno: donna trovata morta nella fascia di un terreno

La Procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte della donna di Cogorno, nata nel 1957, trovata priva di vita nella serata di domenica all'interno di un terreno di sua proprietà.

Il provvedimento è stato firmato dal pubblico ministero Francesco Paolo Cardona Albini, che ha ritenuto necessario l'esame autoptico per fare piena luce sull'accaduto.

L'allarme è stato lanciato dal compagno della vittima, di sei anni più giovane, preoccupato perché la donna non aveva fatto rientro a casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sestri Levante, che hanno individuato il corpo senza vita in una fascia del terreno.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di una caduta accidentale dalla fascia sovrastante, da un'altezza di circa due metri. Non viene però esclusa neppure la possibilità che la donna sia stata colta da un malore prima della caduta. In questo contesto, l'autopsia sarà determinante per accertare l'esatta dinamica dei fatti.

Al momento, gli accertamenti escludono elementi riconducibili a un omicidio e, di conseguenza, le indagini non vengono condotte seguendo questa ipotesi investigativa.

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