Cogoleto, capriolo ferito soccorso dalla polizia locale in via della Pace

di Marco Innocenti

L'animale è stato affidato poi alle Guardie Zoofile che lo cureranno prima di rimetterlo in libertà in un luogo sicuro

Nel pomeriggio di ieri, sabato, alcuni agenti della polizia locale di Cogoleto hanno notato un capriolo in difficoltà nella zona di via della Pace, in direzione della frazione di Sciarborasca.

L'animale, ferito e disorientato, è stato quindi soccorso dagli agenti e poi affidato alle cure delle guardie zoofile che ora lo cureranno, prima di rimetterlo in libertà in un luogo sicuro.