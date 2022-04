Code su tutte le autostrade della Liguria: 3 km in A10 fra Albisola e Savona per un incidente

di Marco Innocenti

Traffico intenso su un po' tutto il nodo ligure con rallentamenti soprattutto intorno a Genova

Code e rallentamenti su tutto il nodo autostradale ligure per traffico intenso e, in A10, per un incidente. Sono infatti segnalati 3 km di coda tra Albisola e l'inizio della Complanare di Savona a causa di un tamponamento fra due auto avvenuto tra Celle Ligure e Varazze. Nell'incidente, è rimasto ferito un uomo che è stato trasportato all'ospedale San Paolo di Savona. A complicare la situazione anche un secondo incidente, avvenuto sempre in A10 ma all'interno dell'area di servizio San Cristoforo. Qui a rimanere coinvolti sono stati due camion, con uno dei due autisti che è rimasto ferito ma in modo lieve.

La situazione del traffico è difficile però in un po' tutto il nodo ligure: circolazione rallentata, sempre in A10, anche tra Genova Pegli e il bivio con la A7 Milano-Genova per traffico intenso. In A7 si procede in coda anche in uscita dal casello di Genova Ovest per traffico intenso sulla viabilità ordinaria e, sempre a causa del traffico, si registra coda in uscita a Genova Bolzaneto per chi proviene da Genova. Un chilometro di coda, invece, per lavori fra Genova Bolzaneto e Busalla, sempre in A7.