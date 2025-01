Cisano sul Neva: investito da camion, finisce in codice rosso al Santa Corona

Un uomo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopo essere stato investito da un camion lungo la strada statale 582 “Del Colle di San Bernardo” a Cisano sul Neva, in provincia di Savona. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento, ma l'impatto ha lasciato il pedone con ferite serie.

L'incidente - L'incidente è avvenuto al km 32,500 della SS582, una zona particolarmente trafficata. L'uomo, di cui non sono ancora stati resi noti i dettagli, è stato investito mentre si trovava sulla strada, probabilmente in prossimità del margine della carreggiata. L'impatto con il camion è stato violento, e subito sono stati attivati i soccorsi. Il personale sanitario, giunto tempestivamente sul luogo dell'incidente, ha fornito le prime cure al ferito, che necessitava di un intervento rapido e decisivo.

Trasporto in ospedale - Vista la gravità delle condizioni dell'uomo, è stato deciso di trasportarlo d'urgenza all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, struttura di riferimento per le emergenze nella zona. Le sue condizioni sono state giudicate critiche, e al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla sua identità o sull'esito delle prime indagini mediche.

Chiusura della strada - La strada statale 582 è stata chiusa per consentire i soccorsi e permettere alla polizia stradale di eseguire i rilievi necessari. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi, causando disagi alla circolazione nella zona. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause che hanno portato all'investimento.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.